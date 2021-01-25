يوسف الحسيني: "صديقي استشهد في ميدان لبنان.. ولاد اللذينة قتلوه" (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن صديق عمره عقيد شرطة يدعى كريم، وتعرض لأكثر من عمليات ضرب نار وتفخيخ في 2013.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أنه تفاجأ بنقل صديقه إلى الصعيد، وعندما تحدث معه عن إمكانية عودته للقاهرة، رد عليه قائلا: "أنا قدمت طلب عشان أروح سيناء، ومش لاقي مكان"، وبعد عامين عاد إلى القاهرة، وقدم طلب للعمل إلى سيناء.



