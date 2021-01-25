يوسف الحسيني: "صديقي استشهد في ميدان لبنان.. ولاد اللذينة قتلوه" (فيديو)
الإثنين 25/يناير/2021 - 04:26 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن صديق عمره عقيد شرطة يدعى كريم، وتعرض لأكثر من عمليات ضرب نار وتفخيخ في 2013.
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أنه تفاجأ بنقل صديقه إلى الصعيد، وعندما تحدث معه عن إمكانية عودته للقاهرة، رد عليه قائلا: "أنا قدمت طلب عشان أروح سيناء، ومش لاقي مكان"، وبعد عامين عاد إلى القاهرة، وقدم طلب للعمل إلى سيناء.
وأضاف، أنه في عام 2013 كان يقدم برنامجه على الهواء، وقرأ اسم صديقه محمد جمال من بين الشهداء على الهواء مباشرة، معقبًا: "غصب عني عنيا دمعت، صديقي استشهد في ميدان لبنان، ولاد اللذينة قتلوه".
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