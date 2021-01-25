"رحم الله صاحبة القلب الطيب"..هاني رمزي يرثي عبلة الكحلاوي بعد وفاتها

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعى الفنان هاني رمزي الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر هاني صورة الراحلة عبلة وعلق قائلاً:" رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي السيدة الفاضلة والقلب الطيب عزائي لصديقي وأخي الدكتور أحمد الكحلاوي ولكل محبيها في مصر والعالم العربي.

يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، إنه منذ قليل انتقلت إلى رحمة الله الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز الـ72 عامًا على إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت "إيمان" خلال تقديم برنامجها "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه تم تأكيد الخبر من عائلتها بعد تدهور حالتها الصحية أثناء وجودها في أحد مستشفيات العزل.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني رمزي منوعات كورونا فن اه الداعية الاسلامية

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ 40 دقيقة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ 42 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة الزمالك يكشف حقيقة رحيل مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

مفتي الجمهورية ينعى الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي

بهذه الكلمات.. نشوى مصطفى تودع الداعية عبلة الكحلاوي

رامي صبري ينعي الداعية عبلة الكحلاوي

سوسن بدر تنعي الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

10:55 م

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات