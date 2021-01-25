وزارة الرياضة تزف بشرى سارة للشباب

دعت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل للانضمام لمبادرة "زود.. دخلك" وذلك بالتعاون مع شركة طلبات، حيث تعلن عن توافر فرص للعمل كطيار دليفري "عمل حر" وذلك للشباب من الجنسين (بمؤهل او بدون مؤهل) الذين لديهم دراجة هوائية شخصية أو استلموا دراجه هوائية من مبادرة الوزارة "دراجتك.. صحتك".



