وزارة الرياضة تزف بشرى سارة للشباب

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
دعت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل للانضمام لمبادرة "زود.. دخلك" وذلك بالتعاون مع شركة طلبات، حيث تعلن عن توافر فرص للعمل كطيار دليفري "عمل حر" وذلك للشباب من الجنسين (بمؤهل او بدون مؤهل) الذين لديهم دراجة هوائية شخصية أو استلموا دراجه هوائية من مبادرة الوزارة "دراجتك.. صحتك".

وعلى من يرغب في الحصول على فرصة عمل أن يتم إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وفيش وتشبيه سار باسم شركة طلبات، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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