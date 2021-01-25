"الصحة": استغلال أزمة كورونا لاستكمال قاعدة البيانات للمصريين (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة لديها قاعدة بيانات مبدئية للأطقم الطبية المتواجدة في مستشفيات العزل والصدر، وهناك تواصل مستشفيات القوات المسلحة والداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة من الممكن أن تستغل منظومة توفير اللقاح لاستكمال قاعدة البيانات الصحية للمصريين.





وتابعت المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن لقاح كورونا لكافة المواطنين اختياري، مشيرًا إلى أن المواطن قبل أن يتلقى اللقاح يقوم بالتوقيع على وثيقة تؤكد موافقته على الحصول على اللقاح.



