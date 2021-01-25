طبيب الحالات الحرجة في لندن: الطفرة المتحولة لـ"كورونا" بانجلترا أصبحت أكثر شراسة

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أعلن حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، عن مفاجأة غير سارة تتعلق بالطفرة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في جنوب انجلترا مؤخرًا.



وقال "سليمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن هناك بعض الدراسات الحديثة التي أوضحت أن الطفرة الجديدة للفيروس أصبحت أكثر شراسة وهذا يفسر سرعة انتشار الفيروس بصورة كبيرة وتزايد أعداد الحالات الحرجة داخل المستشفيات.



وأشار إلى أن عداد الحالات شهد انخفاض نسبي ولكن مازالنا في ذروة الموجة الثانية، موضحًا أن هناك شعور عام في بريطانيا بالثقة في لقاحات فيروس كورونا وهناك إقبال بصورة كبيرة على اللقاحات من قبل الأطقم الطبية والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126497 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 674 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 161817 حالة من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و8959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.