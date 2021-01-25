بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الهاربين في تركيا من قيادات الإخوان بعد ازدياد حالة انقسامهم، قائلا: "شوفوا قيادة جديدة، هاتوا حد جديد".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن شباب الإخوان يحتاجون لقيادة جديدة، مضيفا: "نفس الناس فشلت 100 مرة.. بنصحكم بقلب صافي، هاتوا وش جديد"، متابعا: "أيمن نور عنده مشاكل مع الناس كلها".





وأضاف مخاطبا الهاربين في الخارج، "هفضل وراكم لحد ما تعرفوا أن الله حق، وأن المعارضة الممولة عمرها تكون وطنية ولا محترمة"، لافتا إلى أنه عرض صورهم وهم يحصلون على جوازات السفر والإقامات فالخارج.