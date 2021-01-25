استشاري يحذر من تشغيل الدفايات أثناء النوم: تؤدي إلى الاختناق

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:18 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن تشغيل الدفاية مع غلق الغرفة أمر خطير للغاية لأنه يؤدي إلى سحب الأوكسجين من الغرفة، وبالتالي قد يحدث اختناق أثناء النوم. 

وشدد "حتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد، على ضرورة اختيار نوع جيد من الدفايات الكهرباء، حتى تكون متطورة ولديها القدرة على الغلق أتوماتيكيًا بعد توقيت معين، ولا ينصح باستخدامها عند النوم.

وتابع، أن الدفايات يجب وضعها في مكان بعيد عن الأثاث أو الفرش المنزلي، حتى لا يشتعل المكان عند حدوث أي اشتعال لا قدر الله، مشيرًا إلى أن الدفايات لها أضرار صحية سواء في حدوث جفاف في العين او الجلد، ولكن الناس في حالة الاضطرار لاستخدام الدفايات مع برودة الطقس.

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الدفايات

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