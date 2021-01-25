استشاري يحذر من تشغيل الدفايات أثناء النوم: تؤدي إلى الاختناق

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن تشغيل الدفاية مع غلق الغرفة أمر خطير للغاية لأنه يؤدي إلى سحب الأوكسجين من الغرفة، وبالتالي قد يحدث اختناق أثناء النوم.





وشدد "حتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد، على ضرورة اختيار نوع جيد من الدفايات الكهرباء، حتى تكون متطورة ولديها القدرة على الغلق أتوماتيكيًا بعد توقيت معين، ولا ينصح باستخدامها عند النوم.



