لجنة مكافحة كورونا: الأعراض الجانبية للقاحات مقبولة.. ولم تظهر على من تلقوا أمس (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه حتى الآن لم تظهر أي أعراض جانبية على من تلقوا التطعيم أمس في مستشفى أبو خليفة للعزل، مؤكدًا أن الآثار الجانبية حتى لو ظهرت مقبولة.

وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، أن الأعراض الجانبية للتلقيح قد تتراوح ما بين ارتفاع بسيط في درجات الحرارة أو الشعور بالتكسير في الجسم وتتراوح ما بين 12 إلى 24 ساعة.

وأشار، إلى أن البدء في تطعيم الأطقم الطبية لأنهم الأكثر عرضة للمرض وهم الخط الأول للدفاع، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لمن تناولوا اللقاح.

ورفض رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ما يتم تداوله بأن هذا اللقاح صيني، مستطردًا "لا يجب أن يتم تسمية اللقاح باسم البلد، ولكن يتم تسمية اللقاح وفقًا للفكرة العلمية من ورائه".

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