لجنة مكافحة كورونا: الأعراض الجانبية للقاحات مقبولة.. ولم تظهر على من تلقوا أمس (فيديو)

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه حتى الآن لم تظهر أي أعراض جانبية على من تلقوا التطعيم أمس في مستشفى أبو خليفة للعزل، مؤكدًا أن الآثار الجانبية حتى لو ظهرت مقبولة.





وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، أن الأعراض الجانبية للتلقيح قد تتراوح ما بين ارتفاع بسيط في درجات الحرارة أو الشعور بالتكسير في الجسم وتتراوح ما بين 12 إلى 24 ساعة.





وأشار، إلى أن البدء في تطعيم الأطقم الطبية لأنهم الأكثر عرضة للمرض وهم الخط الأول للدفاع، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لمن تناولوا اللقاح.



