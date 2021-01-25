أغرب من الخيال.. فرق الإنقاذ النهري بالشرقية تخرج للبحث عن جثة طالب فتعود بـ3 جثث غيره

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:50 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
على مدى 18 عاما متواصلة تواصل فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية مدعومة بعدة فرق من محافظات الدقهلية والمنوفية والقليوبية والإسماعيلية والغربية البحث عن الشاب محمد السيد دياب 21 عاما طالب بالهندسة والذي غرق في ترعة الإسماعيلية المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الترعة منذ 18 يوما حتى الآن. 

أعمال البحث التي تستمر من الساعة السادسة صباحا وحتى الخامسة مساء طوال الأيام الماضية أسفرت عن العثور على جثث 3 أشخاص بينهم طفل رضيع عمره شهرين كما عثر غواصون من فريق غواصين الخير الذين يشاركون في البحث على أعمال سحر. 

الواقعة بدأت عندما ذهب الشاب العشريني الفقيد، ابن قرية «الزوامل»، التابعة لمركز بلبيس، مع عدد من أفراد أسرته لإحضار «فرش عروسة»، كان من المقرر عقد قرانها على أحد أقاربه، إلا أن الفرحة تحولت إلى مأساة، إذ انقلبت بهم سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية من أعلى كوبري «الزوامل».

وأسفر الحادث عن مصرع والد العريس، وإصابة شخصين آخرين، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثة المتوفي بعد فترة قصيرة من غرقه، كما استخرج الأهالي طفلًا كان يطفو أعلى سطح المياه دون إصابته بمكروه، فيما يواصل فريق الإنقاذ النهري البحث عن جثة الشاب.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية بسبب وفاة الشاب وكتب وائل شاهين، خال الشاب الفقيد على صفحته بموقع «فيسبوك»: «اللهم يا من رددت يوسف على يعقوب، ويا من أخرجت يونس من بطن الحوت، ويا من أنقذت حبيبك محمد بخيط العنكبوت.. يا جبّار السموات والأرض، ويا من أمرك بين الكاف والنون إذا قلت للشيء كن فيكون، رده إلينا إنك على كل شيء قدير». 

وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله عز وجل أهله بالصبر والسلوان، وأن يسهل العثور على جثمانه وانتشاله.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالشرقية قوات إضافية من الإنقاذ النهري من عدة محافظات للبحث عن عن جثة الشاب محمد السيد دياب 21 عاما والذي غرق في ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

ووصل عدد القوات لـ 10 فرق إنقاذ بإجمالي 41 غواص و9ضباط. كما تم الدفع بـ 8 قوارب برئاسة العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية بالشرقية والمقدم شريف بكر وكيل الحماية بالشرقية.

وأيضا يشارك في البحث عدد من الغواصين المتطوعين من فريق غواصين الخير بالإسكندرية منهم " سامح السنهوري، وإيهاب الملحي، ووائل شعبان، وشهاب، وهادي غازي "، حيث تمكنت من العثور على أعمال سحر أثناء بحثهم عن جثة الشاب محمد السيد دياب 21 عاما والذي غرق إثر انقلاب سيارة في ترعة الإسماعيلية المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس منذ 18 يوما ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.
أغرب من الخيال.. فرق الإنقاذ النهري بالشرقية تخرج للبحث عن جثة طالب فتعود بـ3 جثث غيره
أغرب من الخيال.. فرق الإنقاذ النهري بالشرقية تخرج للبحث عن جثة طالب فتعود بـ3 جثث غيره
أغرب من الخيال.. فرق الإنقاذ النهري بالشرقية تخرج للبحث عن جثة طالب فتعود بـ3 جثث غيره
أغرب من الخيال.. فرق الإنقاذ النهري بالشرقية تخرج للبحث عن جثة طالب فتعود بـ3 جثث غيره
أغرب من الخيال.. فرق الإنقاذ النهري بالشرقية تخرج للبحث عن جثة طالب فتعود بـ3 جثث غيره
أغرب من الخيال.. فرق الإنقاذ النهري بالشرقية تخرج للبحث عن جثة طالب فتعود بـ3 جثث غيره
أغرب من الخيال.. فرق الإنقاذ النهري بالشرقية تخرج للبحث عن جثة طالب فتعود بـ3 جثث غيره
أغرب من الخيال.. فرق الإنقاذ النهري بالشرقية تخرج للبحث عن جثة طالب فتعود بـ3 جثث غيره

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انقاذ نهري الشرقية

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