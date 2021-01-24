نجم الأهلي يصر على الرحيل

عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل بحث إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، رفض رحيل صلاح محسن، بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى موسيماني، تمسكه بخدمات صلاح محسن مهاجم الفريق، وعدم الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء تجديد اللاعب طلبه في الخروج على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة بشكل أساسي في ظل صعوبة الحصول على فرصته.

وتلقي صلاح محسن 3 عروض رسمية لاستعارته في يناير الجاري من أندية انبي وسموحة والاتحاد السكندري إلا ان لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح رفضت مناقشة هذه العروض بناء علي طلب ورغبة الجهاز الفني.