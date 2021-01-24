متحدث الزراعة: نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة 85%

الأحد 24/يناير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروعات الاستزراع السمكي التي أفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، ترسل رسالة طمأنينة للمواطنين، بأن الدولة تعمل على توفير سبل حياة كريمة لكل المواطنين.

وتابع "القرش"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير القطاع الزراعي سواء في الناتج الزراعي أو الداجني او السمكي، في اطار العمل على تحقيق الاكتفاء الغذائي للمواطن المصري، وهذا واضح في عدد كبير من المشروعات سواء مشروع المليون وفدان او مشاريع الاستزراع السمكي او مشروع البتلو

ولفت إلى أن مصر هي الدولة الاولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في الاستزراع السمكي، وهذا يعطي مصر ميزة نسبية في أنتاج الأسماك على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 2 مليون طن من الاسماك سنويًا، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك بنسبة 85%، ونعمل حاليًا على الاستزراع في المياه المالحة، لتوفير أسماك عالية الجودة للمواطن المصري، وبالتالي توفير العملة الاجنبية التي تستنزف في استيراد بعض أنواع الأسماك.

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وزارة الزراعة الثروة السمكية الانتاج السمكي الاكتفاء الذاتى

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