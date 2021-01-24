تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

الأحد 24/يناير/2021 - 09:59 م
بيراميدز
بيراميدز
علي خلاف


تترقب جماهير وعشاق الكرة المصرية، موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مواجهة بيراميدز ضد الأهلي بالجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل.

وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" مواجهة الأهلي ضد بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بشكل حصري عبر شاشتها.

من جانبه يتوقع أن يبدأ المدرب الأرجنتيني، أودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بالجولة العاشرة من الدوري المصري كالآتي:- 

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد .

خط الهجوم: إيريك تراوري.

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