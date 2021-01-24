أحد الأطقم الطبية: لم تظهر أي أعراض جانبية على من تلقوا لقاحات كورونا اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال معتز موسى، أحد الأطقم الطبية التي تقوم بإعطاء جرعات التلقيح، إنه تم اليوم تلقيح ما يقرب من مائة فردًا من الأطقم الطبية في مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية بلقاح كورونا.

وأضاف "موسى" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن هذه الأعداد تقترب من نصف الأطقم بالمستشفى.

وأشار إلى أن جميع من حصلوا على التلقيح اليوم لم تظهر عليهم أعراض جانبية سواء قوية أو ضعيفة، موضحًا أن الأعراض الجانبية المتعارف عليها تتنوع ما بين الرعشة أو ارتفاع في درجات الحرارة.

وفي ذات السياق روى كل من الدكتور عبد المنعم إبراهيم، أول طبيب يتلقى لقاح فيروس كورونا، والممرض أحمد حمدان زكي، أول ممرض حصل على لقاح كورونا، تفاصيل تلقيهما للقاح اليوم في أولى أيام بداية التطعيمات في مصر.

وقال "إبراهيم" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "الحمد لله حصلت على التطعيم، ولم تظهر عليا أي أعراض جانبية".

وأضاف "مش شرط تيجي كل الأعراض الجانبية سواء ارتفاع درجات الحرارة أو الحكة في مكان تلقي حقنة التلقيح، ووافقت على الحصول على التلقيح لأنه هيحميني من التعرض للإصابة أثناء عمله بعد كده".

وفي تصريحات سابقة أوضح أن لقاح كورونا لن يكون أخطر من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن اللقاح الصيني حاليًا في تجربة مع اللقاح الإنجليزي، ومن المستحيل أن يتم إدخال اللقاح الصيني في تجربة مع اللقاح الإنجليزي إلا إذا كان جيد جدًا.

وتابع "زكي": "كنت خايف وكنت متردد اني اخد اللقاح، ولكن بعد ما تم التواصل مع وزارة الصحة والتأكد من فعاليته التي تصل إلى 86%، قمت بالتطعيم".

وأضاف "نتعرض لإصابات كثيرة، والحصول على اللقاح في النهاية مش هتوصل إلى درجة الإصابة العادية، والحصول على التطعيم بنكون بنحمي نفسنا وبنساعد الدولة على التأكد من فعالية اللقاح".

وفي تصريحات سابقة قال أول ممرض حصل على لقاح كورونا، "قبل اللقاح زي بعده مفيش أي مشكلة، ومهما كانت الأعراض الجانبية للقاح مش هتكون زي أعراض الإصابة بكورونا أثناء عملهم لعلاج المرضى".

وناشد "زكي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، الأطقم الطبية بالمشاركة في أخذ اللقاح لكون هذه التجارب تفيد في الوصول لتطوير أفضل للقاحات مثل جميع دول العالم.

في حين أكد الدكتور محمد سعد، طبيب حصل على لقاح كورونا، أن المخاوف من تناول اللقاح كانت موجودة، ولكن الخطورة موجودة في الحالتين خاصة أنهم أطقم طبية يتعاملوا مع مرضى كورونا، وهذا ما دفعه لأخذ قرار تناول اللقاح.

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