بيرلو يتغنى بنجم يوفنتوس

الأحد 24/يناير/2021 - 09:30 م
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات

تغنى أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس بنجمه المميز أرثور ميلو المنتقل من برشلونة في الصيف الماضي، وذلك بعد أن سجل هدفا في ثنائية السيدة العجوز أمام بولونيا.

وقال بيرلو في تصريحات عقب انتهاء المباراة التي احتضنها ملعب أليانز ستاديوم: "نتحدث سوياً، وهو شخصياً يفصل اللعب في مركز الوسط المتقدم، مع ترك المهام الدفاعية للاعب آخر، هو يؤدي دوره بشكل جيد جداً، وفي كل مرة نبني اللعب يكون جاهزاً، وفي المكان المناسب".

وتابع بيرلو: "لدية رؤية داخل الملعب، ويدير الكرة بشكل رائع داخل الملعب، ويمنحنا الأوقات المناسبة للخروج من ضغط المنافسين".

وسجل صاحب الـ24 عاماً أول هدف له بقميص "البيانكونيري" من تسديدة من خارج المنطقة اصطدمت بجسد أحد لاعبي بولونيا وغيرت طريقها داخل الشباك.

ويحتل فريق "السيدة العجوز" المركز الرابع في "السيري آ" برصيد 36 نقطة، مع مباراة مؤجلة له أمام نابولي، ويبتعد عن الصدارة التي يهيمن عليها ميلان بفارق 7 نقاط. 

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