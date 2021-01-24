حصاد وترتيب المجموعة السابعة من دوري القسم الثالث
الأحد 24/يناير/2021 - 09:14 م
مصطفى الجندي
حقق فريق بورفؤاد فوزا غاليا ومستحقا على فريق كهرباء الإسماعيلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ 8 لمنافسات المجموعة السابعة من دوري القسم الثالث.
خاض الفريق البورسعيدي المباراة بتشكيل ضم، اسامه نجيب، احمد مسعد، احمد حنفي، عبدالله عبدالرؤوف، احمد الحمامصي، احمد ميزار، محمد قنديل، مصطفي المالح ، شريف وصفي.
فيما شارك من البدلاء احمد زكي، اسلام ايكا، محمد متعب، محمد على، وسجل أهداف الفوز اللاعب الإفريقي اسماعيلا كواندا منهم هدفين من ركلتي جزاء.
نتائج الجولة الثامنة :
- بورفؤاد 3 × كهرباء الاسماعيليه 1
- دمياط 1 × الشهداء 0
- غزل دمياط 0 × ابوشحاته 1
- رأس البر 3 × غزل السويس 0
- سماد السويس 4 × القنطره 1
- ميت الخولي 3 × ابوصوير 1
- الرباط والانوار 2 × النوبه 0
ترتيب المجموعة السابعة:
1- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2- أبو شحاتة 17 نقطة
خاض الفريق البورسعيدي المباراة بتشكيل ضم، اسامه نجيب، احمد مسعد، احمد حنفي، عبدالله عبدالرؤوف، احمد الحمامصي، احمد ميزار، محمد قنديل، مصطفي المالح ، شريف وصفي.
فيما شارك من البدلاء احمد زكي، اسلام ايكا، محمد متعب، محمد على، وسجل أهداف الفوز اللاعب الإفريقي اسماعيلا كواندا منهم هدفين من ركلتي جزاء.
نتائج الجولة الثامنة :
- بورفؤاد 3 × كهرباء الاسماعيليه 1
- دمياط 1 × الشهداء 0
- غزل دمياط 0 × ابوشحاته 1
- رأس البر 3 × غزل السويس 0
- سماد السويس 4 × القنطره 1
- ميت الخولي 3 × ابوصوير 1
- الرباط والانوار 2 × النوبه 0
ترتيب المجموعة السابعة:
1- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2- أبو شحاتة 17 نقطة
3- الشهداء 15 نقطة
4- بورفؤاد 15 نقطة
4- بورفؤاد 15 نقطة
5- الرباط و الأنوار 14 نقطة
6- دمياط 14 نقطة
7- النوبة 11 نقطة
8- القنطرة غرب 11 نقطة
9- رأس البر 13 نقطة
10- ميت الخولي 8 نقاط
11- المطرية 5 نقاط
12- غزل دمياط 4 نقاط
13- أبو صوير 4 نقاط
14- سماد السويس 3 نقاط
15- غزل السويس بلا نقاط
6- دمياط 14 نقطة
7- النوبة 11 نقطة
8- القنطرة غرب 11 نقطة
9- رأس البر 13 نقطة
10- ميت الخولي 8 نقاط
11- المطرية 5 نقاط
12- غزل دمياط 4 نقاط
13- أبو صوير 4 نقاط
14- سماد السويس 3 نقاط
15- غزل السويس بلا نقاط