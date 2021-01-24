اعرف تاريخ الشرطة المصرية وتضحياتها في 25 يناير 1952 (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك" مقطع فيديو بعنوان احتفالات عيد الشرطة" تزامنا بذكرى عيد الشرطة الموافق 25 يناير.

ويوضح "الفيديو"، قصة الاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير، حيث تم اختيار هذا اليوم لموافقته معركة الإسماعيلية والتي وقعت في 25 يناير 1952، حيث وجه أبطال الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال الإنجليزي.

وقال محمد الحسيني، خلال برنامج "بطل نصف وزنة تحدى"، إن الشرطة المصرية بمعركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 كانت تدافع عن وطنها وشعبها، لافتا إلى أن الشرطة المصرية ضحت في هذه المعركة بـ 50 شهيد، و80 مصاب.

وأضاف أن الشرطة المصرية ضحت منذ 2011 وحتى الآن بـ 1200 شهيد، و20 ألف مصاب ومازالوا يضحون حفاظا على أرضهم وشعبهم.

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