مصر تتأهل لربع نهائي كأس العالم لكرة اليد بعد تعادلها مع سلوفينيا

الأحد 24/يناير/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
أطاح منتخب مصر بفريق سلوفينيا في مباراة مثيرة، ليضمن الفراعنة الصعود إلى ربع النهائي بعد التعادل بنتيجة 25-25 في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم في نسختها رقم 27.


رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتا في انتظار نتيجة مواجهة السويد والاتحاد الروسي لتحديد المتأهل الثاني ومركز الفريقين في المجموعة.


بدأ منتخب سلوفينيا المباراة بأفضلية كبيرة عن الفراعنة ورفع فارق الأهداف إلى 5 لكن استفاق منتخب مصر في الدقائق الأخيرة ولكن لم يشفع ذلك لتقليل الفارق الذي أنهته سلوفينيا بنتيجة 12-8.

وفي الشوط الثاني بدأ المنتخب المصري بصحوة كبيرة وأدرك التعادل في الدقيقة الثامنة بنتيجة 15-15، وتقدم لأول مرة في الدقيقة العاشرة بنتيجة 17-16، واستمر الشوط متكافئا حتى أخر عشر دقائق من الشوط الثاني قبل أن تتعادل سلوفينيا في أخر 5 ثواني.

وينتظر منتخب مصر تحديد منافسه في ربع النهائي بالمباراة المقرر لها مساء الأربعاء على صالة استاد القاهرة، إذا أنهى الفراعنة في المركز الثاني سيكون منافسه منتخب الدنمارك حامل لقب البطولة، بينما إذا أنهى متصدرا ينتظر المتأهل من كرواتيا أو قطر أو الأرجنتين، ولن يحسم الفراعنة الصدارة إلا بفوز الاتحاد الروسي.

وحصد يحيى عمر لاعب منتخب مصر جائزة لاعب المباراة بعد تألقه خلال المواجهة، بتسجيل 6 أهداف.

كان منتخب مصر قد تأهل من الدور التمهيدي وفي رصيده نقطتين من الفوز على مقدونيا الشمالية والخسارة أمام السويد، بينما في الدور الرئيسي حقق الفراعنة 5 نقاط بالفوز على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وأخيرا التعادل ضد سلوفينيا.

أخبار تهمك

فرمان جديد من لجنة التخطيط في الأهلي بشأن المواهب الشابة

منذ حوالي 3 ساعات

أمير توفيق: ثنائي الأهلي وافقا على تمديد عقودهما دون أي شروط

منذ ساعة و 7 دقيقة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الثمانية في كرة اليد

منذ أقل من ساعة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 6 ساعات

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ 35 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب تقريرا عن رباعي الأهلي المصاب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:28 م

أمير توفيق: ثنائي الأهلي وافقا على تمديد عقودهما دون أي شروط

نجم الزمالك يطلب الرحيل

09:00 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات