تعرف على موعد عرض مسلسل "وعد" لـ مي عزالدين

الأحد 24/يناير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تبدأ قناة "MBC مصر2"، يوميًا من غدًا "الإثنين" عرض المسلسل الإجتماعي الرومانسي "وعد" للنجمة مي عز الدين وباقه مُنتقاه من نجوم الدراما.

وتدور أحدث مسلسل "وعد" حول زوجان تتوافر لهما كافة مقومات الحيّاة المثالية، ومع ذلك يتعرّض مستقبلهما إلى اهتزازات مُربكة، تجعل استمرارهما معًا أمرًا صعبًا، خصوصًا بعد عودة بطلة المسلسل مي عز الدين "وعد" من إجازة في تايلاند إلتقت خلالها أحمد صلاح السعدني "يوسف"، الذي دخل حياتها بالمصادفة وتسبب في تحول الهدوء والإستقرا في حياة "وعد" إلي صراع ومشاكل بينها وبين زوجها حازم سمير.

ويحيط بوعد عائلة مؤلفة من الجد نبيل، الذي يؤدي دوره الممثل القدير حسن حسني، وهو الشخص الذي يعوضها عن فقدان الأب، ويحاول رغم مرضه أن يكون الشخص المتفهم لكل المشاكل والباحث عن حلول لها.

وتؤدى دور والدتها فريدة كارمن لبّس، وهي صاحبة مصنع ملابس، لم تعش حياة زوجية سعيدة، وكثيرة الانشغال بأعمالها، ومع ذلك تبحث عن قصة حب مع شاب يصغرها في السن. وتؤدي ملك قورة دور مايا، شقيقة وعد، وهي إنسانة عملية وعاطفية، كل اهتمامها منصب على شقيقها، ولم تقابل من يحرك مشاعرها حتي تلتقي بيوسف "أحمد السعدني".

مسلسل "وعد" من بطولة مي عز الدين، وأحمد صلاح السعدني، وحازم سمير، وحسن حسني، وكارمن لبّس، وملك قورة، يضم كل من رندا البحيري، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسي، وهند رضا وغيرهم. وهم من تأليف الكاتب محمد سليمان عبد الملك وإخراج ابراهيم فخر.


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وعد مي عزالدين مسلسل وعد

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