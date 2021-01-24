أمير توفيق: ثنائي الأهلي وافقا على تمديد عقودهما دون أي شروط

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس تمديد عقد الثنائي أليو ديانج وحمدي فتحي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، لمدة ٥ مواسم.





وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة إن أليو ديانج وحمدي فتحي، وافقا مباشرة على تجديد التعاقد مع النادي بمجرد إبداء النادي رغبته في هذا الأمر.





وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بأن ديانج وفتحي لم يكن لهما أي طلبات ووفقا مباشرة على تجديد العقد.





وأشار توفيق إلى أن استمرار الثنائي ضمن صفوف الأهلي هى سياسة تبعها النادي الأحمر للحفاظ على لاعبي الفريق الأول.





وزاد مدير التعاقدات بالأهلي بأن تجديد عقد الثنائي أغلق الباب أمام العديد من التكهنات في الفترة الماضية، والإبقاء ضمن صفوف النادي لمدة ٥ مواسم مقبلة.



