لجنة القيم بمجلس النواب تحدد الوكلاء وأمين سر اللجنة

الأحد 24/يناير/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
انتهى اجتماع لجنة القيم في مجلس النواب، منذ قليل، إلى اختيار النواب هشام الشعيني، وإلهامي البارودي وكلاء عن اللجنة، بخلاف النائب على عبد الونيس أمينا سر اللجنة، التي رشحتها اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم، ووافق عليها الأعضاء في الجلسة العامة اليوم.

ووافق مجلس النواب اليوم، على قرار اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، ترشيح 14 نائبا لعضوية لجنة القيم والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي.

والنواب، هم: أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)، محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)، عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)، هشام الشعيني (مستقبل وطن)، إلهامي البارودي (مستقبل وطن)، شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)، ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري).

وذلك بالإضافة للنواب: عيسي أبوطمر (حماة الوطن)، ألفت على كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)، سوسن حسني حافظ (وفد)، فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)، مى كرم جبر (مستقل)، رفعت درويش (المؤتمر)، على عبد الونيس (مستقل).

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