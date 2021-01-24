لجنة القيم بمجلس النواب تحدد الوكلاء وأمين سر اللجنة
الأحد 24/يناير/2021 - 07:27 م
عبداللطيف هيبة
انتهى اجتماع لجنة القيم في مجلس النواب، منذ قليل، إلى اختيار النواب هشام الشعيني، وإلهامي البارودي وكلاء عن اللجنة، بخلاف النائب على عبد الونيس أمينا سر اللجنة، التي رشحتها اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم، ووافق عليها الأعضاء في الجلسة العامة اليوم.
ووافق مجلس النواب اليوم، على قرار اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، ترشيح 14 نائبا لعضوية لجنة القيم والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي.
والنواب، هم: أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)، محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)، عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)، هشام الشعيني (مستقبل وطن)، إلهامي البارودي (مستقبل وطن)، شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)، ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري).
وذلك بالإضافة للنواب: عيسي أبوطمر (حماة الوطن)، ألفت على كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)، سوسن حسني حافظ (وفد)، فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)، مى كرم جبر (مستقل)، رفعت درويش (المؤتمر)، على عبد الونيس (مستقل).
ووافق مجلس النواب اليوم، على قرار اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، ترشيح 14 نائبا لعضوية لجنة القيم والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي.
والنواب، هم: أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)، محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)، عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)، هشام الشعيني (مستقبل وطن)، إلهامي البارودي (مستقبل وطن)، شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)، ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري).
وذلك بالإضافة للنواب: عيسي أبوطمر (حماة الوطن)، ألفت على كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)، سوسن حسني حافظ (وفد)، فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)، مى كرم جبر (مستقل)، رفعت درويش (المؤتمر)، على عبد الونيس (مستقل).