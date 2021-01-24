أشرف حسني يكشف لـ"الفجر الفني" عن السر وراء تسمية فيلمه الجديد بـ"شاومينج"

الأحد 24/يناير/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث السيناريست أشرف حسني عن سبب اختيار اسم فيلمه الجديد "شاومينج" والذي من المقرر عرضه بدور عرض السينمات في الفترة المقبلة.

وقال "حسني" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن شاومينج هو اسم الموقع الحقيقي الذي كان يقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة، والموضوع خطير كون الثانوية العامة مسألة أمن قومي".

وتابع متحدثا عن قضية الثانوية العامة والتي يناقشها العملق قائلا: " هي تمثل الأمل لجيل كامل من الطلبة والأهالي الذين يعانون ضغط عصبي وتوتر كبير مررنا به جميعا او مر به معظمنا، الفيلم ينتقد الثانوية العامة في الأساس التي تساوي بين الجميع رغم اختلاف القدرات والتطلعات والمواهب".

فيلم "شاومينج"، بطولة بيومي فؤاد وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، وأحمد سلطان، وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى وهو من تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى.

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