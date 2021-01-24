من أشعار بدر بن عبد المحسن.. حسين الجسمي يتغزل بحب السعودية في "حي هالصوت"

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بمشاعر ملؤها المحبة والإحترام والتقدير بالمملكة العربية السعودية وشعبها الغالي وأصالة تقاليدها العربية العريقة، أطلق سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحانه وغنائه، وبالتعاون مع بيبسي، أغنية جديدة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "حي هالصوت" من أشعار سمو الأمير بدر بن عبد المحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر م.جاسم محمد.

وأكد حسين الجسمي عن سعادته بهذا العمل الغنائي "حي هالصوت"، الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها، قائلًا: تشرفت بوجود أخي وصديقي سمو الأمير بدر بن عبد المحسن الذي جمعني معه تعاونات سابقة وناجحة ومتميزة كان لها الأثر الطيب لدى الجمهور في السعودية والوطن العربي"، مثنيًا على تعاونه الجديد مع بيبسي في إصدار هذا العمل الذي جسّد جوهر وجمال المملكة من خلال الموسيقى، حيث يقول بين كلمات الأغنية:

طرفك الناعس اطرافَ المِدى

يعشِق الكون سحره وِالذبول

وفي غرامك نثرنا حروفِنا

نهرٍ ووَرد في كفّ معَمول..

وقد طرح الفيديو كليب الخاص لأغنية "حي هالصوت" في قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات الإلكترونية الموسيقية المتخصصة.