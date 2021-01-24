أحمد الشامي يشارك جمهوره بصورة من حفل زفاف نادر حمدي ويعلق: "للذكرى"

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شارك الفنان والمطرب أحمد الشامي منذ قليل جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وظهر أحمد بالصورة برفقة صديقه الملحن نادر خمدي وذلك من حفل زفافه ، وعلق على الصورة وكتب : للذكرى من فرح أخويا.



وعلق نادر حمدي على الصورة قائلاً:" كنت مستني اليوم ده بقالك اد ايه ليرد عليه الشامي ممازحاً :"22 سنة و 112 يوم وثانية و 767 ساعة و34 ثانية".



يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.



وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.