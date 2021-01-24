مانشستر يونايتد وتشيلسي يترقبان مصير نجم برشلونة

الأحد 24/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية ان مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني أصبح مجهولا، حيث أن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن كلا من تشيلسي ومانشستر يونايتد الانجليزيين يتابعان عن كثب مستقبل النجم الفرنسي الشاب مع البلوجرانا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ديمبيلي ارتبط في الصيف الماضي بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني ولكن النجم الفرنسي رفض فكرة الرحيل علماً بأن يوفنتوس الإيطالي وآرسنال الإنجليزي أعربا عن رغبتهما في التعاقد معه.

واشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عثمان ديمبيلي يلعب في صفوف برشلونة منذ عام 2017 وخاض مع برشلونة حتى الآن 93 مباراة في جميع البطولات وسجل 25 هدفاً وصنع 19 هدف آخرين.

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