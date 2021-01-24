السلطات الإندونيسية تحتجز ناقلتي نفط أحدهما إيرانية

الأحد 24/يناير/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر

 احتجزت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، ناقلتي نفط أحدهما إيرانية بدعوى نقل النفط بشكل غير قانوني.

 

وبحسب وسائل إعلام إندونيسية، احتجزت جاكارتا ناقلتي نفط أحدهما إيرانية باسم "هورس" والثانية ترفع علم بنما باسم "فري".

 

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين إندونيسيين قولهم : إن سبب احتجاز الناقلتين هو نقل النفط بشكل غير قانوني بين السفينتين، وتم رصد السفينتين بالصدفة حيث أطفأتا أجهزة التتبع".

 

وعلى صعيد آخر أعلنت  الخارجية الإيرانية، فى وقت سابق من اليوم ، أنها رفضت وساطة قطرية بشأن الإفراج عن سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة لديها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيبة زادة، إن طهران ترفض الوساطة القطرية بشأن سفينة الشحن الكورية المحتجزة لديها، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

 

واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة "إم تي هانكوك كيمي" يوم 4 يناير، بدعوى قيامها بتلوث البيئة، وقال مراقبون: إن الاحتجاز قد يكون مرتبطا بغضب إيران بشأن أصولها المالية المجمدة في سيئول، وهي تهمة نفتها إيران.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اندونيسيا السلطات الإندونيسية احتجاز ناقلة نفط إيرانية إيران

أخبار تهمك

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 3 ساعات

أمير مرتضى يفتح النار على اللجنة الثلاثية بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد وتشيلسي يترقبان مصير نجم برشلونة

منذ ربع ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ يوم

فرمان جديد من لجنة التخطيط في الأهلي بشأن المواهب الشابة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ 43 دقيقة

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة للهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان

صورة جديدة لاشتعال النار في إحدى الناقلتين في خليج عمان

عاجل.. أول تحرك للجيش الأمريكي بعد استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

الصين تدعو لضبط النفس بعد الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان

بريطانيا ردا على إيران: أي تصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد

عاجل.. إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة المحتجزة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

06:00 م

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

03:49 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات