السلطات الإندونيسية تحتجز ناقلتي نفط أحدهما إيرانية

احتجزت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، ناقلتي نفط أحدهما إيرانية بدعوى نقل النفط بشكل غير قانوني.

وبحسب وسائل إعلام إندونيسية، احتجزت جاكارتا ناقلتي نفط أحدهما إيرانية باسم "هورس" والثانية ترفع علم بنما باسم "فري".

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين إندونيسيين قولهم : إن سبب احتجاز الناقلتين هو نقل النفط بشكل غير قانوني بين السفينتين، وتم رصد السفينتين بالصدفة حيث أطفأتا أجهزة التتبع".

وعلى صعيد آخر أعلنت الخارجية الإيرانية، فى وقت سابق من اليوم ، أنها رفضت وساطة قطرية بشأن الإفراج عن سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة لديها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيبة زادة، إن طهران ترفض الوساطة القطرية بشأن سفينة الشحن الكورية المحتجزة لديها، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة "إم تي هانكوك كيمي" يوم 4 يناير، بدعوى قيامها بتلوث البيئة، وقال مراقبون: إن الاحتجاز قد يكون مرتبطا بغضب إيران بشأن أصولها المالية المجمدة في سيئول، وهي تهمة نفتها إيران.