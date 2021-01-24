شاهد.. مراحل وتفاصيل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية

الأحد 24/يناير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، مساء الأحد، فيديوجراف يرصد تفاصيل مشروع تطوير القرى المصرية الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، حيث يستهدف تطوير 1500 قرية كمرحلة أولى.

واوضح "الفيديوجراف"، أن المشروع يخدم 58 مليون مواطن ويرتقي بالخدمات المقدمة لأهالي القرى في كافة القطاعات.

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قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

ووجه الرئيس السيسي، بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل بالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

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