عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

تعرض البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لإنتقادات لاذعة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب تألق إثنين من أبرز نجوم القلعة البيضاء الراحلين.









ولم يستغرق اي من مصطفى فتحي وكريم بامبو وقتا كبير للتأقلم مع سموحة والبنك الأهلي حيث رحلا خلال فترة الإنتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة للمشاركة.









ونجح بامبو في تسجيل هدف البنك الأهلي الثاني في شباك إنبي في المباراة التي خسرها فريقه بهدفين مقابل ثلاثة فيما نجح فتحي في قيادة سموحة للحصول على نقطة من بيراميدز بتسجيله هدف التعادل.



