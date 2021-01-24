أسامة خليل مديرا رياضيا لنادي الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي قطاع كره القدم، تعيين أسامة خليل مديرا رياضيا للدراويش.





الجدير بالذكر أن الإسماعيلي احتج على قرارات التحكيم ونتيجة الفار خلال مباراة الفريق أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، السبت، على ملعب المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .





ويحتل الإسماعيلي المركز 14 برصيد 7 نقاط في ترتيب الدوري الممتاز.



