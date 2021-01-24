ميت الخولي يفوز على أبو صوير بثلاثية بالقسم الثالث

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حقق فريق مركز شباب ميت الخولي عبد الله فوزا هاما علي حساب ضيفه ابو صوير اسماعليه بنتيجه 3/1 في الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة السابعة بالقسم الثالث .



تشكيل ميت الخولي عبد الله جاء مكون من شريف احمد عبد الخالق و محمود السيد ومحمد ثروت و عبد الله المصري و حماده حسن ومحمد السيد علي و احمد طارق و عمر عصام و حمدي ماهر ورمضان حسن و السيد مختار .



وجاء تشكيل فريق ابو صوير يضم وليد مدبولي. و احمد ايمن و احمد عبد ربه و اسامه حسين و احمد نبيل عبد النبي و محمود محمد و عصام عبد الموجود و مؤمن محمد و احمد محمود و احمد عبد السلام و محمد السيد.



افي الدقيقه 22 من الشوط التاني احرز عبد الله المصري الهدف الاول لميت الخولي وفي الدقيقه 30 احرز محمود السيد مختار الهدف الثاني ثم أضاف عبد الله المصري الهدف الثالث، بينما احرز الهدف الوحيد لا ابو صوير في الدقيقه 45 اللاعب احمد ايمن عبد الرازق.



ادار اللقاء حكام منطقه الغربيه كريم الخطيب وهشام الدسوقي و محمود حسن.



الفوز رصيد رصيد ميت الخولى إلى ثماني نقاط وتجمد رصيد ابو صوير عند أربعة نقاط.