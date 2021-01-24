شربين يقتنص فوز ثمين على مركز شباب الأمير بالقسم الثالث

الأحد 24/يناير/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


تمكن فريق شربين من تحقيق فوز هام وصعب على حساب ضيفه شباب الأمير بختام مباريات الجولة العاشرة للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث.

الشوط الأول إنتهى سلبيا بعدما قدم الفريقين شوطا ضعيفا وظهر الأمير متماسكا أمام سيطرة شربين وإستحواذه على الكرة.

الشوط الثانى شهد هدف المباراة الوحيد والذى أحرزه هشام رياض ليرتفع رصيد شربين بهذا الفوز إلى ١٤ نقطة بينما تجمد الأمير عند النقطه ٣.

ترتيب المجموعة التاسعة :
1- شيكو 19 نقطة
2- نبروه 19 نقطة
3- مياه الدقهلية 16 نقطة
4- بلقاس 15 نقطة
5- شربين 14 نقطة
6- منية سمنود 11 نقاط
7- ميجاسبورت 11 نقاط
8- عمال المنصورة 9 نقاط
9- كهرباء طلخا 8 نقاط
10- السنبلاوين 8 نقاط
11- دقادوس 7 نقاط
12- شبان بدواى 6 نقاط
13- الخيارية 5 نقاط
14- المنزلة 4 نقاط
15- الأمير 3 نقاط

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