"مربان" الإماراتي يتصدر قائمة أفضل خامات "أوبك" خلال 2020





تصدر خام "مربان" الإماراتي قائمة أفضل خامات النفط في السوق العالمي من حيث الجودة والسعر خلال عام 2020 وذلك بحسب الإحصائيات التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".





فقد بلغ المتوسط السعري لخام مربان 42.98 دولار للبرميل مقارنة مع أسعار خامات " أوبك " البالغة 13 خاما، مما يعكس استمرار المكانة المتميزة التي يحظى بها من قبل كبار المستهلكين في السوق العالمي.





وبالإضافة إلى خصائصه الكيميائية الفريدة من نوعها فإن خام "مربان" الإماراتي يتميز بمستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة مما يجعله الأكثر رواجا في أوساط المستهلكين، كما يعد الخام المفضل من قبل مصافي النفط في جميع العالم وعلى وجه التحديد في القارة الآسيوية.





وتظهر قائمة الأسعار التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط لأسعار الـ 13 خاما التي تشكل ما يعرف بسلة خامات " أوبك " .. أن خام جيراسول من أنجولا جاء بالمركز الثاني من حيث متوسط السعر والبالغ 42.64 دولار للبرميل تلاه خام مزيج الصحراء من الجزائر 42.12 دولار للبرميل ثم العربي الخفيف 41.91 دولار للبرميل وخام البصرة العراقي 41.55 دولار ثم جاءت بعد ذلك بقية الخامات الأخرى.