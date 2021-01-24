ليلى علوي تفتح صندوق الذكرايات بصورة أبيض وأسود

الأحد 24/يناير/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها بصورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت ليلي علوي، في الصورة التي نشرتها في فترة شبابها، وعلقت عليها:" صور الأبيض والأسود دايما مليانة حكايات وتفاصيل".

ومؤخرًا استرجعت ليلى علوى ذكرياتها مع عدد من تلك الثنائيات عبر 5 صور لها بصحبة عمالقة في تاريخ الفن منهم الفنان محمود حميدة، بالإضافة إلى 4 فنانين رحلوا عن عالمنا تباعًا، هم أحمد زكى، نور الشريف، محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوى.

وعلقت النجمة ليلى علوى على الصور التى نشرتها وكتبت فى رسالة لمتابعيها: "حبيتوا أى ثنائى فيهم أكتر"، حيث عملت مع كل هؤلاء النجوم بأكثر من عمل فنى خلال مسيرتها تميزا فيهما بنجاح كبير وثناء من قبل الجمهور.

وفى سياق آخر تعود ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، المقرر عرضه العام الجاري، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

ليلى علوي تفتح صندوق الذكرايات بصورة أبيض وأسود
ليلى علوي تفتح صندوق الذكرايات بصورة أبيض وأسود

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ماما حامل ليلي علوي الفنانة ليلي علوي

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