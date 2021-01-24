مركز شباب الضبعة يهزم الحرية بالقسم الثالث.

Advertisements





نجح فريق مركز شباب الضبعة في حصد ثلاث نقاط غالية بعد الفوز علي الحرية بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.



أحرز هدف الفوز لشباب الضبعة لاعبة أحمد ذكي .



ليرفع شباب الضبعة رصيدة للنقطة السابعة، ويتوقف رصيد الحرية عند النقطة التاسعة ويظل في صدارة المجموعة.



وكانت مباريات الجولة قد أفتتحت الجمعة بلقاء وحيد تعادل فيه مركز شباب برج العرب سلبيا مع مطروح .



رفع مطروح بها رصيدة لنقطتين ، بينما حصد شباب برج العرب أول نقطة له بالدوري.



وبالأمس وعلي ملعب مركز شباب الهلال بمطروح تعادل فريقي الزهور والمصري السلوم 2/2 أحرز للمصري السلوم صلاح عطية، وكمال محمد.

بينما سجل هدفي الزهور إبراهيم منتصر، وعبد اللطيف السولية.



بهذة النتيجة يرفع الزهور رصيدة للنقطة الثامنة، ورفع المصري السلوم أيضا رصيدة للنقطة الثامنة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1- الحرية 9 نقاط

2- المصري السلوم 8نقاط

3- الزهور 8 نقاط

4- الهلال 7 نقاط

5- م.شباب الحمام 7نقاط

6- شباب الضبعة 7 نقاط

7- مطروح 2 نقطة

8-م.شباب برج العرب نقطة وحيدة

9- الشرطة بلانقاط