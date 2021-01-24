الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب

الأحد 24/يناير/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
اجتمعت النقابة العامة للصيادلة مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد، وأكد ممثلي مصلحة الضرائب المصرية على أن ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية لا يقصد بها الصيادلة فقط بل هو تغير شامل في المجتمع الضريبي المصري يستهدف كافة الممولين بالدولة وذلك لضم الاقتصاد الغير رسمي لغرض حصر المجتمع الضريبي بالدولة.

واتخذ الصيادلة عدة قرارات خلال الاجتماع جاءت كالآتي:

بالنسبة للضريبة على الدخل قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيا على موقع مصلحة الضرائب حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية ونهاية شهر إبريل للأشخاص الاعتباريه وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول مع توضيح أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم 58 بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة.

وفي حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والذي سوف يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل وسوف نوافي حضراتكم بكافة التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

اما في حالة تعامل الصيدليات مع شركات أو جهات حكومية أو هيئات عامة عليهم الإسراع للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 172021.


بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

يتم تقديم الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكترونيا كما كان معمول به منذ العام السابق ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا أن يكون التقديم شهريا خلال الشهر التالي لشهر المسحوبات بدلا من كل شهرين سابقا ويكون للأصناف الخاضعة فقط وغير المسعرة جبريا.

وسوف تقوم مصلحة الضرائب بدعوة نقابة الصيادلة وشركات التوزيع وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء وذلك لإنهاء موضوع المكملات الغذائية المسعرة جبريا والمحددة الربح لاستبعادها من إقرار ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للصيدليات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه

إقرار الضريبة على المرتبات طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

رقم 206 لسنة 2020.

ضرورة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهر (اكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2020) وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من 112020 حتى 3062020 والثانية من 172020 وحتى 31122020 وذلك لاختلاف شرائح الضريبة طبقا للقانون رقم 26 لسنة 2020.
الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب
الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب
الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب
الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب
الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب
الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب
الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب
الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب
الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب
الصيادلة تجتمع مع نقباء النقابات الفرعية وممثلى مصلحة الضرائب

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