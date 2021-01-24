"كاف" يكشف أسباب توقيع عقوبات على الأهلي والزمالك

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن حيثيات العقوبات التي وقعها ضد الأهلي والزمالك، عقب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتمكن من تحقيق الأميرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.





وقرر كاف إيقاف مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو ثنائي الزمالك، بالإضافة لحسين الشحات، لاعب الأهلي 4 مباريات، بالإضافة إلى توقيع عقوبه على الزمالك قدرها 10 آلاف دولار.





وقال كاف في بيانه، إن مصطفى محمد وحسين الشحات تبادلا الضربات عقب نهاية المباراة، ما استدعى حكم المباراة لطردهما.





وأكد الكاف، أن حسين الشحات غاب مباراتين وهما سونديب بطل النيجر ذهابًا وإيابًا، بينما لم يبدأ مصطفى محمد في تنفيذ العقوبة، لعدم خوض الزمالك مباريات دور الـ32، بعد انسحاب جازيلا التشادي.



