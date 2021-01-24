ضبط مخزن أدوية غير مرخص بمركز مطاي

الأحد 24/يناير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء، وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، وإدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة، أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بداخل احدى الصيدليات بمدينة مطاي، ومخصص للبيع لباقي صيدليات المراكز المجاورة، حيث تم تحريز ادوية بدون فواتير داخل المخزن، كما تم تحريز جهاز حاسب آلي يحوي معلومات عن الأدوية وكمياتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتسليم المضبوطات للنيابة لتوالي التحقيقات، كما طبقت الوحدة المحلية الغرامة الفورية علي 14 مخالف للإجراءات الوقائية والاحترازية.

أخبار تهمك

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضى يفتح النار على اللجنة الثلاثية بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ أقل من ساعتين

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ ساعتين و 22 دقيقة

سانت إيتيان يصر على ضم مصطفى محمد في يناير

منذ 34 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ 33 دقيقة

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك رسمي من الزمالك لتخفيف عقوبة مصطفى محمد

منذ ساعة و 19 دقيقة

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ يوم

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

01:00 م

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

02:41 م

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

01:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات