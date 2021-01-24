أمانة جدة تزيل عدداً من المباني الآيلة للسقوط

أزالت أمانة محافظة جدة اليوم عددا من المباني الآيلة للسقوط، إضافة لمحالّ وورش مخالفة لنظام البناء واستعمالات الأراضي، بواقع 60 عقارًا ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد في نطاق بلدية خزام.

وأوضحت الأمانة أن الإزالة تأتي بعد رصد الكثير من المخالفات داخل الحي، إلى جانب استخدام مساكن تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار، فيما جرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة وشركتي الكهرباء والمياه.