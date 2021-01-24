العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 24/يناير/2021 - 02:57 م Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك منذ حوالي 22 ساعة عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية منذ ساعتين و 36 دقيقة كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح منذ حوالي 6 ساعات فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل منذ حوالي 6 ساعات موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز منذ أقل من ساعتين كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات منذ أقل من ساعة أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية منذ حوالي 16 ساعة أمير مرتضى يفتح النار على اللجنة الثلاثية بعد تخفيض عقوبة الشناوي منذ أقل من نصف ساعة الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي منذ ساعتين و 20 دقيقة التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين منذ حوالي 4 ساعات نجم الزمالك يرفض الرحيل منذ حوالي 18 ساعة أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك منذ ساعتين و 37 دقيقة أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد منذ أقل من ساعتين ماذا طلب سيد عبد الحفيظ من نجوم الأهلي قبل لقاء بيراميدز؟ منذ أقل من ساعة موسيماني يضع خطة إيقاف رمضان صبحي منذ أقل من ساعة موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء منذ حوالي 19 ساعة