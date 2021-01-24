وزيرة الصحة: فاعلية لقاح سينوفارم تصل لـ100% حماية من الإصابة بأعراض عنيفة

الأحد 24/يناير/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، إن لقاح سينوفارم الصيني هو لقاح معطل أي أنه فيروس كورونا الحقيقي وتم تعطيله.

وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن التجارب الإكلينيكية أثبتت أن فاعلية لقاح سينوفارم تصل لـ 89% في إنتاج الأجسام المضادة، و99% في الحماية، و100% حماية من كوفيد 19 بأعراض عنيفة وحرجة، فحال الإصابة بعد تلقي اللقاح تكون الإصابة بأعراض خفيفة بنسبة 100%.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنها أحد من شاركوا في التجارب السريرية على هذا اللقاح، وكانت هذه رسالة طمأنينة للمواطنين، مشددة على أنه لا يتم تسجيل أي لقاح وحصوله على موافقة الطوارئ إلا بعد التأكد من فاعليتها ومأمونيتها.

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