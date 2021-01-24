رشا سمير
كتب
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: فاقد الشىء لا يُعطيه ولا يقليه!

الأحد 24/يناير/2021 - 02:52 م

بالأمس كان السؤال التقليدى لأى طفل هو: «لما تكبر يا حبيبى عايز تطلع إيه؟»

وكانت الإجابة التلقائية: «دكتور أو مهندس»..

اليوم تغيرت الإجابة لتصبح:

«فاشونيستا/ بلوجر/ فنان زى الأسطورة/ لايف كوتش/ انفلونسر/ يوتيوبر أو مطرب مهرجانات»

إذن المهن الجادة توارت ولم تعد مأربًا أو حلمًا ولا حتى هدفًا للشباب..

ظهرت مهن جديدة هى أقرب إلى السبوبة من المهنة (وبعون الله كله ماشى فى مصر!).

على سبيل المثال ظهرت مهنة (الإنفلونسر) وهو بحسب المعنى اللفظى للكلمة، الشخص القادر على التأثير على من حوله.. إذن هو قدوة! ولكن الحقيقية إن هذا المدعو الإنفلونسر يتاجر بعقول الشباب ليحول عدد اللايكات التى تأتيه ممن يتابعونه بل ويصدقونه، إلى هدايا ومميزات ومنافع شخصية، والجوهر..لاشئ!.

ثم ظهرت موضة البرامج التدريبية التى تعطى للمتدربين مقابلاً ما يدفعونه من مال شهادة تؤهلهم ليصبحون لايف كوتش Life coach (نفس فكرة جدتك لما كانت بتقولك ماتلعبش مع الولاد الوحشين وكنت بتقلب بوزك وتلعب برضه)! ولكن الفارق هنا أنك تدفع بالساعة للايف كوتش وبالتالى أنت مجبر على تصديقه.. وسؤالى هنا: كيف نترك مساحة خالية لفاقد الشىء عله يعطيه؟ على الرغم من أن التعميم هنا غير صحيح، لأننى قابلت بعضهم ممن يمتلكون العقل والحكمة لإعطاء النصيحة بالفعل، ولكنى أكتب هنا عن من لا يمتلكون المحتوى ولا الفكر..

فهذه فشلت فى زواجها وتتحدث بكل ثقة وتعطيك نصيحة خالصة عن كيفية احتفاظك بشريك حياتك! وتلك يصلها استدعاء ولى أمر كل يوم فى المدرسة لسوء أخلاق ابنها وهى تعطى نصائح على الشاشات عن التربية السوية للأطفال! (يا جماعة فاقد الشىء لا يعطيه ولا حتى يقليه!)

كيف سمحت الدولة بمهنة مهمة مثل هذه المهنة أن تبدأ وتتغلغل فى مفاصل المجتمع؟

وهنا أتذكر كيف كانت بداية ظهور مأساة السبوبة الدينية وقتما كانت الإجازة التى يحصل عليها الدعاة أسهل من الحصول على مصل الإنفلونزا، وبالتالى أصبح اعتلاء هؤلاء لمنابر الدعوة فى مصر كارثة.

المصيبة الكبرى فى مصر الآن من وجهة نظرى هى نظرية احتلال العقول أو الزن على الودان، فما بالكم لو كان هذا الزن له شرعية وشهادة رسمية؟!.

نسيت أن أضم إلى هذه المهن المستحدثة مهنًا أخرى أكثر اثارة مثل: مستشار تسويق سياسى/ خبير استراتيجى/ عالم فلك وأبراج..

هؤلاء أيضا يقفزون علينا من شاشات التليفزيون، مما جعل من المصيبة مصيبتين، فهم دون شك ضيوف أعزاء على كل القنوات التى تبحث عن ضيوف والسلام لملئ فقرات الهوا، ولا مانع حتى من أن يصل الضيف ألى الاستوديو فى المناسبات ومعه قميصين زيادة لزوم التنقل من قناة إلى أخرى.

هكذا أصبح الحال على شاشات الفضائيات كل يوم..وجوه متكررة وثرثرة مضحكة وتعليقات لا يصدقها عقل وهرتلة إنسانية بلا رقيب (وادى إحنا بنملى هوا والضيف بيبعت للجيران لينكات إنجازاته على الواتس آب يمكن يمسكوه اتحاد الملاك)!.

تقع تحت يدى أحيانا مقاطع متناثرة على اليوتيوب بعد أن توقفت عن مشاهدة برامج التوك شو حفاظا على صحتى النفسية، لخبير أسرة وطفل، أو لايف كوتش يعطى نصائح على الشاشة، أو مذيعة قررت أن تقوم بدور الطبيبة النفسية تستمع وتوجه الآلاف من الفتيات اللائى يثقن فى تقييمها لمشاكلهن وتوجيههن للصح.. وسؤالى هنا: ما مؤهلهم الدراسى أو الثقافى الذى يسمح لهم بالتوجيه، وخصوصا أن الأمر تحول إلى معركة ندفع فيها الفتيات للانتصار على الرجال، وننصح فيها الرجل بالمثل؟.

سؤال آخر.. من هى الجهة المنوطة بمنح الشهادات التى تسمح بممارسة مهنة اللايف كوتش على سبيل المثال؟ وما هى المعايير والمقاييس التى يتم على أساسها استضافتهم فى المؤتمرات والتليفزيونات ليبثوا هذا الهُراء فى أذن المستمعين..ويضللوا أجيالاً بأكملها؟.

الضحية هى المتلقى.. هى بكل أسف جيل كامل احتلت عقله ثقافة القطيع ومريدى السبوبة..

أتمنى من الله أن تضع الدولة ضوابط لكل من يخاطب العقول فى مصر، وأن تكف عن إعادة تدوير الفاشلين تحت مسميات متعددة..

كان ماله بس الدكتور والمهندس!!





أخبار تهمك

موسيماني يضع خطة إيقاف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

أمير مرتضى يفتح النار على اللجنة الثلاثية بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ أقل من نصف ساعة

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

ماذا طلب سيد عبد الحفيظ من نجوم الأهلي قبل لقاء بيراميدز؟

منذ ساعة الا ربع

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ حوالي 4 ساعات

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ أقل من ساعة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

01:59 م

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

02:41 م

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

01:39 م

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

12:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات