ضبط المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على مدرس في أبو تشت



حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، تلقى اخطارا يفيد بإصابة محمد عبدالرحيم علي، 55 عامًا، مقيم قرية السلامنة بأبو تشت، بوابل من الاعيرة النارية بالبطن والفخذ الأيمن واليد اليمنى.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف العميد دكتور قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي بأبو تشت، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، من التوصل الى أسباب الحادث، وأن مرتكب الوقعة "خلف.ع.م"، 25 عامًا، مقيم جزيرة الدون السعادوة، بسبب خلافات سابقة، وبحوزته سلاح آلي.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز أبو تشت، بإشراف العميد دكتور قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي بأبو تشت، المتهم في إصابة معلم، بطلق ناري، بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.