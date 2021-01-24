الأهلي يرسل جزء من مستحقات صفقة بواليا للجونة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
قامت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسداد مليون دولار، من قيمة الصفقة التي تعاقد معها المارد الأحمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مؤخرًا.

وأرسل النادي الأهلي إلى نادي الجونة جزء من مستحقات صفقة الزامبي صاحب الأصول الكونغولية والتر بواليا، والذي تم التعاقد معه لمدة 4 مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشهدت الساعات الماضية تسلم نادي الجونة مبلغ مليون دولار جزء من قيمة صفقة إنضمام والتر بواليا إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من النادي الساحلي في الصفقة التي كبدت إدارة القلعة الحمراء حوالي مليون و800 ألف دولار.

ووقع اللاعب على عقود الإنضمام إلى صفوف النادي الأهلي لمدة 4 سنوات، في الميركاتو الشتوي الجاري وتم قيده بدلًا من الأنجولي جيرالدو دا كوستا، الذي أعلن النادي الأهلي فسخ تعاقده بالتراضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والتر اه النادى الاهلي

أخبار تهمك

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

منذ 39 دقيقة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

كومان يحمل برشلونة رحيل سواريز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مهدي سليمان: أحترم بيراميدز وليس كل ما أكتبه يخص مجالي الكروي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

الأهلي يعير العربي بدر للجونة بعد ضم والتر بواليا

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

خاص- أمير توفيق يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع بواليا وحقيقة الـ2 مليون دولار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

موسيماني يجهز مفاجأة أمام بيراميدز

01:59 م

أول قرار من الزمالك على عقوبة مصطفي محمد

01:39 م

أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

12:58 م

الخطيب يشترط موافقة موسيماني لإضافة عنصر جديد إلى جهاز الأهلي

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»