"القضاء الإداري" ترفض خمسة طعون مقامة على قرارات "المحامين"

الأحد 24/يناير/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
آيات عامر
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد 24 يناير 2021، برفض ثلاثة طعون قضائية مقامة على قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، والمقرر عقدها يومي 7 و8 فبراير المقبل، بينما تعقد جولة الإعادة يومي 14 و15 فبراير، بينها طعن طالب بوقف الانتخابات بسبب فيروس كورونا.

كما قضت المحكمة برفض طعنين آخرين، أحدهم بشأن دمج فرعيتي الإسكندرية، والأخر بشأن عدم تنقية الجداول، والدعاوى المشار إليها هي: 21409 75 ق، 21411 75 ق، 21699 75 ق، 22452 75 ق، و23348 75 ق.

جدير بالذكر، أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، رفضتا في وقت سابق 15 طعنا قضائيا على قرار الدعوة للانتخابات.

جدير بالذكر، أن رجائي عطية نقيب المحامين، قال خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للنقابة عبر «فيسبوك»، ظهر أمس السبت، إن هذه الانتخابات سوف تجرى في موعدها، وأنه ليس صحيحا ما يروج له البعض لأغراض لا تفوت من أنها أجلت أو ستأجل أو أن هناك موانع من إجرائها، وذلك بهدف المصادرة على إجراء الانتخابات لغرض في نفس يعقوب، بينما إجراؤها واجب للمصلحة العامة سواء للنقابات الفرعية وأعمالها أو للنقابة العامة وأعمالها، وبالتالي لحقوق المحامين والمحاماة.

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رجائـي عطية القضاء الاداري

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