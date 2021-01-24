"القضاء الإداري" ترفض خمسة طعون مقامة على قرارات "المحامين"

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد 24 يناير 2021، برفض ثلاثة طعون قضائية مقامة على قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، والمقرر عقدها يومي 7 و8 فبراير المقبل، بينما تعقد جولة الإعادة يومي 14 و15 فبراير، بينها طعن طالب بوقف الانتخابات بسبب فيروس كورونا.





كما قضت المحكمة برفض طعنين آخرين، أحدهم بشأن دمج فرعيتي الإسكندرية، والأخر بشأن عدم تنقية الجداول، والدعاوى المشار إليها هي: 21409 75 ق، 21411 75 ق، 21699 75 ق، 22452 75 ق، و23348 75 ق.





جدير بالذكر، أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، رفضتا في وقت سابق 15 طعنا قضائيا على قرار الدعوة للانتخابات.



