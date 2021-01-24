حارس مرمى بيرسيبوليس الإيراني أفضل حارس في دوري أبطال آسيا

نال حارس مرمى بيرسيبوليس الإيراني، حامد لاك، جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2020،





وجمع لاك أعلى عدد من النقاط من تصويت الجمهور، وآراء الخبراء.





تفوق حامد لاك 30 عاماً على لاعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، يوون بيت جارام، وحل ثالثاً نجم بيرسيبوليس، العراقي بشار رسن.

ورغم خسارة بيرسيبوليس في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2020 أمام اولسان هيونداي، لكن لاك قدم مستويات مميزة خلال البطولة، حيث قاد فريقه لإنهاء 7 مباريات توالياً، دون أن تهتز شباكه.





وتلقت شباك حامد لاك 4 أهداف فقط في 8 مباريات، كان من بينها ثلاثة أهداف من ضربات جزاء، وهدف من متابعة ضربة الجزاء التي تصدى لها الحارس الإيراني.



