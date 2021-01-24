خام برنت يرتفع 0.6% فقط خلال الأسبوع الماضي

الأحد 24/يناير/2021 - 02:02 م
النفط
النفط
الوكالات
سجل خام برنت الآجلة مكاسب أسبوعية طفيفة، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت  بمقدار 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، بينما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخسائر الأسبوعية الأولي لها في أربعة أسابيع  منخفضة بمقدار 0.2%.
 
وقال جولدمان ساكس، إن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لضخ تحفيز مالي ضخم وعدم التعجل كثيرا لرفع العقوبات عن إيران إيجابيان لأسعار النفط والغاز وقال البنك في مذكرة وفقا لرويترز "في تقديراتنا، فإن تحفيزا بحجم تريليوني دولار على مدى 2021-22... سيعزز الطلب الأمريكي بنحو 200 ألف برميل يوميا".
 
واقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد وتسريع توزيع اللقاحات للسيطرة على كوفيد-19، الذي أضر بالطلب العالمي على النفط.
 
كما قال البنك إن إدارة بايدن تدرس تعزيز وإطالة القيود النووية على إيران، وإن صادرات البلد من النفط ستظل متواضعة هذا العام وعند 0.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2021.
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن قضية إيران ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس جو بايدن مع نظرائه الأجانب وحلفائه، وقال جولدمان "التأخير في العودة الكاملة لإنتاج إيران سيعزز توقعاتنا المتفائلة للنفط إذ أننا نتوقع بالفعل شحا في سوق النفط في 2022 مع انخفاض الطاقة الاحتياطية لأوبك".

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