البرلمان يوافق على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي

الأحد 24/يناير/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، والتي من المقرر أن تشهد حضور وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة السيد القصير، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارتهما.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن بمقر المجلس، على قرار اللجنة العامة لمجلس النواب، على تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، وبعضوية 14 نائبا هم:

1- أحمد محمد بدران البعلي (مستقبل وطن)

2- محمد نجيب خالد نور الدين (مستقبل وطن)

3- عبدالوهاب أحمد حسن خليل (مستقبل وطن)

4- هشام الشعيني (مستقبل وطن)

5- إلهامي البارودي (مستقبل وطن)

6- شعبان لطفي محمد عبد الغني (الشعب الجمهوري)

7- إيلاريا سمير حارس (الشعب الجمهوري)

8- عيسي أبوطمر (حماة الوطن)

9- ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)

10- سوسن حسني حافظ (وفد)

11- فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12- مي كرم جبر (مستقل)

13- رفعت درويش (المؤتمر)

14- علي عبد الونيس (مستقل)

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الكلمات المفتاحية

لجنة القيم حنفى الجبالى ابراهيم الهنيدي

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