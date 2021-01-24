ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم الأحد

تلعب اليوم الأحد 24 يناير أربعة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 44 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:





1 –اتلتيكو مدريد 44 نقطة.

2 – ريال مدريد 40 نقطة.

3 – أشبيلية 36 نقطة.

4 – برشلونة 34 نقاط.

5 – فياريال 34 نقاط.

6 – ريال سوسيداد 31 نقاط.

7 – غرناطة 28 نقاط.

8– ريال بيتيس 27 نقاط.

9 – قاديش 24 نقاط.

10 – ليفانتي 23 نقاط.

11 – خيتافي 23 نقاط.

12 – سيلتا فيغو 23 نقاط.

13 – اتلتيك بيلباو 21 نقاط.

14- فالنسيا 20 نقاط.

15 – بلد الوليد 20 نقطة.

16 – إيبار 19 نقاط.

17 – ديبورتيفو الافيس 18 نقاط.

18 – إلتشي 17 نقاط.

19 – اوساسونا 16 نقاط.

20– هويسكا 13 نقاط.



