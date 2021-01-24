محكمة القضاء الإداري تقضي برفض طعون إلغاء قرارات دمج النقابات الفرعية بالمحامين

الأحد 24/يناير/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من محمد حسن والسيد فايق المحاميان، والتي يطالبون فيها بوقف اعلان نتيجة وإلغاء قرار دمج نقابة المحامين الفرعية شرق وغرب بالإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، قضت في وقت سابق برفض دعوى وقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.

واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحاميان، وحملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.

وقالت الدعوى إن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وكان محمد كمال وأشرف عبدالله تقدموا بطلب لنقيب المحامين رجائي عطية، لتأجيل انتخابات المحامين الفرعية بجنوب الجيزة حفاظا على المحامين وتماشيا مع إجراءات الدولة الاحترازية التي اتخذتها لحماية الأرواح من فيروس كورونا.

وجاء بالطلب أننا نحن المحامين لا نمثل انفسنا فقط بل نمثل مجتمع بجميع أطيافه وفصائله فالمحاماة انعكاس للعدل واحد جناحي العدالة التي تمثل القضاء الواقف.

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نقابة المحامين محكمة القضاء الاداري

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