رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد عدداً من مشروعات الخدمات والطرق بالمدينة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:47 ص
رئيس جهاز أكتوبر
رئيس جهاز أكتوبر
أحمد الشيخ


قام شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بجولة تفقدية بعددٍ من مشروعات الخدمات والطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات، ودفع العمل بالمشروعات.

واستهل شريف الشربيني، الجولة، بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مبنى المشتل والحركة وجراج المرافق بالحى السادس، وكذا موقف تنفيذ مشروعات قسم الشرطة والسجل المدنى – المطافى بمنطقة جنوب الأحياء السكنية.

كما تابع شريف الشربينى، الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر  ومنطقة الـ2000 قطعة، والطرق المؤدية إلى عمارات مشروع JANNA للإسكان الفاخر.

وشدد شريف الشربينى، على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مطالباً مسئولى الجهاز بالمتابعة الدورية لما يجرى تنفيذه من أعمال للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وفى أسرع وقت ممكن.

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