هند صبرى تعتذر عن فيلم السقا بسبب الأجر





تم الإعلان منذ فترة عن مشاركة الفنانة هند صبرى فى فيلم «السرب»، الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، ويشاركه فيه الفنان قصى خولى، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وهو العمل الذى قام السقا بتصوير عدد من مشاهده قبل أن يتوقف، بعد بدء تصوير مسلسله الجديد «نسل الأغراب»، الذى يطل به على جمهوره فى الماراثون الرمضانى المقبل.





لكن علمنا أن الفنانة هند صبرى، انسحبت من العمل بسبب اختلافها على أجرها فيه، وتحججت بارتباطها بتصوير مسلسلى «هجمة مرتدة»، الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، ومقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى المقبل، وأيضا مسلسل «عايزة أتطلق»، المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة وعرضه عبر منصة «نتفليكس»، رغم أن هند أوشكت على الانتهاء من تصوير العمل الأول، خاصة أنها كانت بدأت تصويره خلال العام الماضى، وجائحة كورونا حالت دون استكماله وعرضه حينها، والعمل الثانى من المقرر عرضه بعد انتهاء الماراثون الرمضانى المقبل.





وانتهت الفنانة هند صبرى مؤخرا من تصوير فيلم «كيرة والجن»، التى تشارك فى بطولته إلى جوار الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، يشار إلى أن الفنانة هند صبرى شاركت الفنان أحمد السقا خلال رحلتها الفنية فى 3 أعمال قبل ذلك وهما، فيلمى «الجزيرة» و«الجزيرة 2»، وفيلم «إبراهيم الأبيض».







